Mayıs ayında kar sürprizi!

Türkiye'de hava sıcaklıklarının yurt genelinde aniden düşmesi kar sürprizini de beraberinde getirdi. Milyonlar dört gözle yaz sıcaklarını beklerken mayıs ayında bazı iller adeta beyaza büründü.

Rize'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

Trabzon'da ise yüksek kesimli yaylalar yağan kar nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylalar da kar yağışı gün boyu aralıklarla etkili oldu.

Gümüşhane'de havaların aşırı soğumasıyla birlikte yüksek kesimler yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Ordu'nun Akkuş ilçesinin bazı mahalle ve yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanlara yağan karı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.