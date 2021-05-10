Mayıs ayında yurdun bazı bölgelerine kar yağdı

Türkiye'nin bazı bölgelerinin yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'da bulunan Ilgaz Dağı'nda görülen yağışın ardından çam ağaçlarının üzeri karla kaplandı.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Esentepe mevkiinde yer alan Yaralıgöz Dağı'nın zirvesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kars

Kars'ta 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak ve dolu yerini kar yağışına bıraktı.

Akşam saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerdeki köyleri beyaza bürüdü.

Rize

Rize'nin yaylalarında da kar yağışı etkili oldu. İneklerini yaylaya götüren bi vatandaş, "Burada dört mevsim yaşanır" dedi.

Bayburt

Bayburt´un yüksek kesimlerine de mayıs ayında kar yağdı. Yayla yolunda olan vatandaşlar aniden soğuyan havada yağan kar ile yolda kısa süreli mahsur kaldı.

2600 rakımlı Dumlu köyünde yaşayan vatandaşlar yayla yolunda kar yağışıyla zor anlar yaşadı.

Sivas

Sivas’ta ise mayıs ayının ilk haftalarında öğle saatlerinde 30 dereceyi bulan hava sıcaklığı aniden düştü.

Kentte termometreler gece saatlerinde sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar havanın hissedilir derecede soğuduğunu söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve salı günleri için hafif ve orta kuvvette zirai don uyarısı yaptı.