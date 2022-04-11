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Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne tükürdü!

Seyir halinde olan kadın motor sürücüsü, önce tükürüklü tacize, ardından da hakaretlere maruz kaldı. O anlar kask kamerasına yansırken, erkek saldırganın tehditleri de ‘pes’ dedirtti.

TÜRKİYE 11.04.2022, 11:47
Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne tükürdü!

İstanbul Mecidiyeköy’de seyir halinde olan kadın motor sürücüsü Mira Cihan Yalçınkaya, yan şeritte araç içerisinde ilerlemekte olan bir grup genç tarafından motoruna tükürülerek taciz edildi.

Kendisine yapılan tükürüklü tacize kayıtsız kalamayan genç kadın ise motorunu durdurarak arabadaki gruba tepki gösterdi.

Üzerine yürüdü, tehditler savurdu

Genç kadının tepkisi sonrası araç içerisinden inenlerden biri, Yalçınkaya’nın üzerine yürüdü ve tehditlerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan taciz anları, sürücünün motor kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde tükürüklü tacizi gerçekleştiren saldırganın aracından inerek sürücü kadının üzerine yürümesi ve tehditler savurarak sergilediği agresif tavırları yer aldı.

"Geri zekalı, bilerek mi yaptım?"

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde "Önüme tükürüyorsun, arkandakilere dikkat et" diyen sürücüye şahsın, "Geri zekalı, bilerek mi yaptım? Bir daha küfretme senin kafanı gözünü kırarım, seni öldürürüm" dediği duyuluyor.

"Gel kırsana, kaybol. Hem terbiyesizsin hem de insanların üzerine tükürüyorsun" şeklinde cevap veren kadına bir kez daha yönelen şahsın, "Yere tükürdüm, küfrediyorsun" diyerek karşılık verdiği kameraya yansıyor.

"Erkekliğinize güveniyorsunuz"

Görüntülerde kadın sürücünün, son olarak "Öldürün de kurtulun. Erkekliğinize güveniyorsunuz" dediği anlar yer alıyor.

“Konuşup güldüklerini fark ettim”

Yaşadığı taciz olayını İHA’ya anlatan Mira Cihan Yalçınkaya, “Hava biraz güzeldi. Motorumla trafiğe çıktım, Halıcıoğlu taraflarında biraz gezdim. Tekrar Mecidiyeköy’e dönüş yaparken yanımda yüksek sesle müzik dinleyen arabanın içerisinde bir grup genç vardı. Kulağımda müzik vardı, ben onları duymadım. Sürekli olarak bana bakarak ve benim hakkımda konuşup güldüklerini fark ettim. Umursamadım. Beni taciz ediyorlardı ama kulağımda müzik olduğu için ne söylediklerini anlayamadım. Bu yüzden de benim onları umursamadığımı düşündüler.

“Motoruma tükürdüler”

Sonra benim onlara motorla yaklaşmamı bekleyip, motoruma tükürdüler. Motorun önüne geldi tükürük. Ben de onlara terbiyesiz, ahlaksız diye bağırdım. Önce eliyle işaret edip, ‘kenara çek’ dedi. Sonra arabayı önüme doğru kırmaya başladılar ve beni İETT otobüsüyle kendi arabalarının arasına sıkıştırmaya çalıştılar. Ben de sıkışacağımı düşündüğüm için ilerlemedim. Şeridin ortasından gidiyordum, kendisi önüme geçti. Ben de durmak zorunda kaldım, ilerleyemedim.” dedi.

Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne taciz #1

“Dua et kadınsın sen”

Saldırganın kendisine savurduğu tehditleri da anlatan Yalçınkaya, “Arabasından hakaretler ederek indi ve üzerime yürüdü. Benim ‘terbiyesiz ahlaksız’ dememi küfür olarak algılayıp, ‘sen bana küfredemezsin’ dedi. ‘Seni öldürürüm, dua et kadınsın sen. Ben sana kasıtlı yapmadım bunu’ dedi ama kasıtlı olarak gözümün içine bakarak yaptı.

‘Seni öldürürüm, senin kafanı kırarım’

Kasıtsız yapsa bu kadar gerilmeyiz, insanlık hali deriz. Ardından arkadaşları geldi ve bunu arabaya bindirmeye çalıştılar. Arabaya giderken hala beni tehdit etmeye devam etti. Arkadaşları bunu arabaya bindirdi ve tekrardan tehdit ederek gidince ben yine kızdım. ‘İnsanları taciz ediyorsunuz, arkanızda motor olduğunu görmüyorsunuz’ dedim. Tekrar arabadan indi. Yanıma geldi ve eliyle işaret ederek ‘seni öldürürüm, senin kafanı kırarım’ diyerek tehdit etmeye devam etti.

Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne taciz #2

“Kaçmaya başladım”

Benim kafamda kask vardı ve kafasını bana doğru yaklaştırdı. Kamera açısında da net olarak belli aramızda en fazla 10 santimetre vardı. Sonra tekrar hakaretler ve küfürler etmeye başladı. Arkadaşları onu tekrar arabaya götürüp sakinleştirirken, ben de trafikten faydalanıp direkt aralardan kaçmaya başladım. Çünkü daha ileride de aynı şeyleri yapabileceğini düşündüm.” diye konuştu.

“Ötekileştirildiği için kazaya sebep olabiliyor”

Mira Cihan Yalçınkaya'ya destek veren “Kazasız Kul Olmaz” ekibinden Zahrettin Çelik, “Bu olaya baktığımızda sosyolojik ve psikolojik olarak iki farklı yapısı var. Bir saniyelik hoşgörüsüzlükten dolayı böyle durumlar yaşanıyor. Kadın sürücü diye ayırmak istemiyoruz. O biraz ötekileştirme oluyor. O yüzden özellikle erkek sürücü tarafından kadın sürücüye taciz, en ufak bir el kol hareketi, sesli bir hareket olduğunda kadının kafasında daha farklı bir boyutlara ulaşıyor ve o an daha çok heyecanlanıyor. Ötekileştirildiği için kazaya sebep olabiliyor.

Mecidiyeköy’de kadın motor sürücüsüne taciz #3

“Bu çok maganda bir hareket”

Şu sıralar Ramazan’a bağlamak istemiyorum ama birçok kişide orucun verdiği gerginlik oluyor. Böyle olaylarda şikayetçi olunmadığında da pek çok sorun ortaya çıkıyor. Biz böyle olaylara karşıyız. Uzuv kayıpları olabilir, engelli adayları olabilir, ölümler olabilir. Hayatımın yarısı morglarda geçti. Arkadaşlarım, tanımadığım insanlar, hanımefendiyi de tanımıyoruz ama tanımaya da gerek yok bu olayın arkasında durmak için. Kesinlikle biz onun arkasındayız. Bu çok maganda bir hareket. Genel olarak iki tarafında hoşgörülü olması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

#Mecidiyeköy #motor
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