Meclis Başkanı Şentop'tan Macron'a tepki
Meclis Başkanı Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Müslümanlara yönelik sözlerine tepki gösterdi. Şentop, "Tarih Macron'u ve benzerlerini devletlerini yok oluşa sürükleyen figürler olarak kaydedecektir" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE 25.10.2020, 20:02 25.10.2020, 20:04
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik sözlerine tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Batılı değerler maskesini çıkartınca Macron ve türdeşi siyasetçilerin ilkel ırkçılıkları ve İslam düşmanlıkları en çirkin hâliyle ayan olmuştur. Tarih Macron'u ve benzerlerini devletlerini yok oluşa sürükleyen figürler olarak kaydedecektir. Vaad haktır: Bâtıl zâil olacaktır" ifadelerini kullandı.
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