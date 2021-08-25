Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'da görev yapan Türk askeri ile ilgili "Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir" açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE 25.08.2021, 20:30
Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir. Hamid Karzai Havaalanı’nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır.Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır."
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