Mehmetçik bir kez daha inlerine girecek!
Türk Silahları Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek için birçok harekata imza attı. Suriye'nin kuzeyine 5'inci harekat için hazırlıklar sürüyor.
TÜRKİYE 27.05.2022, 17:17
Asker hazırlıkta. Artık geri sayım başladı. Suriye'nin kuzeyini terörden arındırmak için Mehmetçik sahaya inecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bugüne kadar 4 askeri harekat düzenlendi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar kalkanı operasyonlarıyla Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ve PKK/YPG unsurları temizlendi. Yeni harekatın sinyalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vermişti.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, güney sınırlarının terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek harekatların, Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçları gereği olduğu belirtildi.
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