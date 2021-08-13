Mehmetçik sel bölgesinden 545 kişiyi tahliye etti

Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki vatandaşların tahliyesi için tüm kurumlar seferber oldu.

Arama kurtarma faaliyetleri için bölgelerine gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler de Sinop ve Kastamonu'da vatandaşların tahliyesini gerçekleştiriyor.

Bölgede bulunan Mehmetçik, sel felaketinde mahsur kalan 545 kişiyi güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına taşıyor.