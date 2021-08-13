Mehmetçik sel bölgesinden 545 kişiyi tahliye etti
Sinop ve Kastamonu’daki sel felaketinde mahsur kalan 545 kişi Mehmetçik tarafından tahliye edildi.
TÜRKİYE 13.08.2021, 22:37
Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki vatandaşların tahliyesi için tüm kurumlar seferber oldu.
Arama kurtarma faaliyetleri için bölgelerine gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler de Sinop ve Kastamonu'da vatandaşların tahliyesini gerçekleştiriyor.
Bölgede bulunan Mehmetçik, sel felaketinde mahsur kalan 545 kişiyi güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına taşıyor.
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