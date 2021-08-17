Mehmetçik, vatandaşın yaralarını sarıyor

İlçede görev yapan Mehmetçik ev ve iş yerleri su dolan vatandaşların temizlik çalışmalarına yardım ediyor.

MEHMETÇİK, BİR APARTMANDA TEMİZLİK YAPTI

Mehmetçik, Cevizli Mahallesi Nakliyeciler Sokak'ta selden zarar gören bir apartmanda temizlik çalışması yaptı.

Apartmanın bodrum katına dolan su ve balçığın temizlenmesi için özveriyle çalışan Mehmetçik, vatandaşların takdirini topladı.

"MEHMETÇİK BİZE YARDIM EDİYOR, ÇOK SAĞ OLSUNLAR"

İlçede yaşayan Sedattin Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel sonrası tüm Türkiye'nin kendilerine destek olduğunu söyledi.

Selden olumsuz etkilendiklerini ifade eden Özkaya, apartmanlarının bodrum katının su dolduğunu ifade ederek, "Mehmetçik bize yardım ediyor. Çok sağ olsunlar. Yardım istedik. Bizi geri çevirmediler, geldiler sağ olsunlar hemen yardım ettiler. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, 81 vilayet buradaydı." diye konuştu.