Mehmetçik’ten Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara yardım eli
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor. Komandolar, bölgedeki bir ilkokulun ısınma sorununu çözerek minik öğrencilere ikramlarda bulundu.
TÜRKİYE 28.12.2020, 19:11
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik insani yardımların devam ettiğini belirtti.
Türk askerlerinin bölgedeki bir okulun ısınma sorununu çözmesine ilişkin fotoğrafların da yer aldığı paylaşımda, "Güçlü, güvenli ve huzurlu bir Suriye'nin geleceği olan çocuklar için Mehmetçiklerimiz yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Kayserriye Suluk İlkokulunun ısınma sorununu çözerek minik öğrencilere ikramlarda bulundu" ifadelerine yer verildi.
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