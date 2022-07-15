Mehter eşliğinde kavga
Mehter takımının marş söyleyerek ilerlediği sırada kavga eden 2 kişi, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
TÜRKİYE 15.07.2022, 13:13
Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı İncirli Caddesi’nde sıra dışı bir kavga yaşandı.
Mehteran takımının caddeden geçtiği sırada, 2 kişinin kavga ettiği görüldü.
İHA’nın haberine göre; mehter takımı marş çalarak ilerlerken taraflar birbirilerine tekme tokat saldırdı.
Olay anları kamerada
Çevredeki vatandaşlar, araya girip kavgayı sonlandırmaya çalıştı.
Yaşanan anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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