Mehter eşliğinde kavga

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı İncirli Caddesi’nde sıra dışı bir kavga yaşandı.

Mehteran takımının caddeden geçtiği sırada, 2 kişinin kavga ettiği görüldü.

İHA’nın haberine göre; mehter takımı marş çalarak ilerlerken taraflar birbirilerine tekme tokat saldırdı.

Olay anları kamerada

Çevredeki vatandaşlar, araya girip kavgayı sonlandırmaya çalıştı.

Yaşanan anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.