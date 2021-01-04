Memur Ve Emekli Zamları Belli Oldu
Aralık ayı enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri yüzde 7,36 zam alacak.
TÜRKİYE 04.01.2021, 10:22 04.01.2021, 10:50
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.
SENEDE İKİ DEFA ZAM ALINIYOR
10 milyona yakın SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.
MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ALINACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
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