Memur yapma vaadiyle 5 kişiyi 200 bin lira dolandırdı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla aradığı 5 kişiden kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, 'devlet memuru yapma' vaadiyle toplam 200 bin TL alan N.G.'nin peşine düştü.

Mağdurlar adına kamu hizmetlerine atandığına dair sahte belge de düzenleyen N.G., İpekyolu ilçesinin Bahçıvan Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.