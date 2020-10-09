Memur yapma vaadiyle 5 kişiyi 200 bin lira dolandırdı
Van'da kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, 5 kişiyi devlet memuru yapma vaadiyle 200 bin TL dolandıran kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 09.10.2020, 10:11
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Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla aradığı 5 kişiden kendisini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtıp, 'devlet memuru yapma' vaadiyle toplam 200 bin TL alan N.G.'nin peşine düştü.
Mağdurlar adına kamu hizmetlerine atandığına dair sahte belge de düzenleyen N.G., İpekyolu ilçesinin Bahçıvan Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
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