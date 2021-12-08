Meraklı komşular yangını izlerken zehirlendi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mutfakta çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. Çıkan dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 08.12.2021, 09:33 08.12.2021, 10:26
Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dairenin mutfak kısmından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını büyümeden önlerken, üst katta oturan 3 kişinin yangını izlediği esnada dumandan etkilendiği öğrenildi. Alevlerin mutfakta ocaktan çıktığı öğrenilirken polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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