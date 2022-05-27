Merkez Bankası: Konut fiyatlarında normalleşme bekleniyor

Koronavirüsün dünya genelinde etkisini göstermesinin ardından tüm dünyada enflasyon krizi patlak verdi ve üretim sorunları yaşandı.

Dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalardan Türkiye de etkilendi.

Yaşanan süreçler, Türkiye'de konut fiyatlarının oldukça yükselmesine neden oldu.

Hükümet, konut fiyatlarının satış ve kiralama bedellerini kontrol altına almak için yeni bir çalışma yürütüyor. Detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Konu gündemdeki yerini korurken Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu’nu yayınladı.

Raporda dikkat çekici ifadeler yer aldı.

"Konut fiyatlarında normalleşme yaşanması beklenmektedir"

Finansal İstikrar Raporu’nda, “Konut piyasasında, liralaşma stratejisi ile birlikte döviz kurunda sağlanan istikrar, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve konut arzının toparlanması ile birlikte konut fiyatlarında normalleşme yaşanması beklenmektedir.” denildi.