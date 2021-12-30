Mersin'de 17 yaşındaki hamile çocuğun ölümüne ilişkin dava ertelendi

7 Kasım 2019'da Mersin'in Yenişehir ilçesinde evinde silahla intihar ettiği sanılan İrem B'nin, 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

İrem B.'nin analizlerde elinde barut izi bulunamaması üzerine, olaydan sonra Şanlıurfa'ya gittikleri belirlenen ve 5 Haziran 2020'de yakalanan maktulün 7 akrabası tutuklanmış, İrem B'nin bebeği ise kurtarılamamıştı.

Haklarında dava açılan 7 tutuklu sanığın yargılandığı ilk duruşmada, İrem B'nin amcası tutuklu Mehmet B. tahliye edilmişti.

7 AKRABA, HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bebeğin DNA testinde yargılanan sanıklarla uyum tespit edilemezken, 6'sı tutuklu 7 akrabasının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 Kasım 2019'da 5 aylık hamileyken İrem B'nin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanıklar baba Kasım B. (49), ağabeyler Mehmet Ali B. (21) ve Vedat B. (23) ile amca Mehmet Veyis B. (34) ve avukatlar katıldı.

AMCA DURUŞMAYA KATILMADI

Tutuksuz diğer amca Mehmet B'nin (54) de geldiği duruşmaya, tutuklu anne Saadet B. (55) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuklu yargılanan diğer amca İbrahim B. (44) ise gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.

SİLAH, HAVLU SARILIYKEN ATEŞLENMİŞ OLABİLİR

Mahkeme başkanı, İrem B'nin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, olayın intihar veya 2. ve 3. kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinin bilgisine yer verildiğini bildirdi. İrem B'nin ölümünde kullanılan suç unsuru tabanca, iddialar üzerine duruşma sırasında mahkeme başkanına teslim edildi.

Mahkeme başkanı, şarjörü boş tabancayı havluya sarıp, tetiğin düşüp düşmediğini kontrol etti.

Hem sağ hem de sol eliyle deneme yapan mahkeme başkanı, silahın havluyu sarılı vaziyetteyken ateş alabileceğinin kanıtlandığını söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Söz verilen sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti. Öte yandan, sanık avukatlarının savunma yaptığı esnada, taraf avukatları arasında yaşanan tartışma, mahkeme başkanının uyarısıyla son buldu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.