Mersin'de 2 tekne arasında ceset bulundu
Merkez Akdeniz ilçesinde 2 tekne arasında ceset bulan vatandaş ekiplere ihbarda bulundu. Ekiplerce bota alınan cesedin ağızından köpük geldiği tespit edildi.
TÜRKİYE 03.12.2021, 12:54
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, balıkçı barınağında 2 tekne arasında ceset bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay bölgesine sevk edilen polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı.
DENİZ POLİSİ MÜDAHALESİ
Deniz polisinin yaptığı çalışma sonrasında ceset bota alınarak, bölgeden götürüldü.
BOTA ALINAN CESEDİN AĞIZINDA KÖPÜK TESPİT EDİLDİ
Yüz üstü denizde duran ve ağzında köpük olduğu belirlenen erkek cesedinin henüz kimliğine ulaşılamazken, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak.
Öte yandan bulunan cesetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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