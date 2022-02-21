Mersin'de dere yatağında 200 kilogram çürümüş et bulundu
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dere yatağında 200 kilogram çürümüş et bulundu. Ekipler, incelemenin ardından etleri imha ederken şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
TÜRKİYE 21.02.2022, 16:15
Yenişehir'de zabıta ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde dere yatağına poşetlere konulmuş şekilde yaklaşık 200 kilogram et atıldığı ihbarını aldı.
Bölgeye giden ekipler, polisin incelemesinin ardından etleri imha etti.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ihbar sonrası karşılaştıkları tablonun endişe verici olduğunu belirterek, "Halk sağlığı düşmanları çürümüş etleri fütursuzca dere yatağına atmışlar. Etleri uygun bir şekilde anında imha ettik. Sorumluların bir an önce bulunarak, hak ettikleri cezayı almalarını diliyorum" dedi.
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