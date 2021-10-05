Mersin'de dev mantar bulundu
Mersin'in Mut ilçesinde Toros Dağları'nın yaylalarına gezintiye çıkan Kamil Sezer, dev mantar buldu. Sezer, mantarın 20 kilogramın üstünde olduğunu söyledi.
TÜRKİYE 05.10.2021, 12:35
Esnaflık yapan Kamil Sezer, mantar toplamak için Toros Dağları'nın 2000 rakımındaki yaylalara çıktı.
Gezintisi sırasında kayaya benzer bir cisim fark eden Sezer, incelemesinde bunun büyük bir mantar olduğunu fark etti.
Mantarı bahçesinde sergileyecek
Sezer, sık sık yüksek rakımda mantar toplamaya çıktığını anlatarak, "Yıllardır mantar toplarım ama ilk defa bu kadar büyük ve ağırıyla karşılaştım. Mantar tüm arkadaşlarımın ilgisini çekti" dedi.
Bulduğu mantarın 20 kilogramın üstünde olduğunu vurgulayan Sezer, dev mantarı bir süre bahçesinde sergileyeceğini söyledi.
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