Mersin'de hurda fabrikasında yangın
Mersin'in Toroslar ilçesindeki hurda fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda ekip müdahale ediyor.
TÜRKİYE 05.10.2021, 18:16
Yalınayak Mahallesi'ndeki hurda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
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