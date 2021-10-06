Mersin'de ilkokul öğretmeni öğrencisine şiddet uyguladı

Mersin Akdeniz'de bulunan ilkokulda, bir öğretmenin şiddet uyguladığı iddiası öne atıldı.

Sınıf öğretmeni olan S.A.Ö., kendisine ait düdüğe ellediği gerekçesiyle 9 yaşındaki B.T.'ye şiddet uyguladı.

9 KERE TOKAT ATTI

3'üncü sınıfa üst üste 2 dersi olan öğretmen, tenefüs zili ile sınıftan ayrıldı.

Yeniden derse geldiğinde sınıftaki öğrenciler, öğretmene ait düdüğe dokunulduğunu söyledi.

Bunun üzerine öfkelenen öğretmen, B.T.'nin yüzüne 9 kere tokat atarak küçük çocuğun yüzünü çizdi. Yüzünde kızarıklıklar oluşan çocuk, eve gider gitmez olayı ailesine anlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Anne Mesude Turan ile baba Halit Turan, hastaneye giderek darp raporu aldı. Yaşanan olaya öfkelenen aile, karakola giderek öğretmen S.A.Ö.'den şikayetçi oldu.

"SURATINDA TIRNAK İZLERİ VARDI"

6 çocuk babası Halit Turan, “Oğlum okulda öğretmenin düdüğüne dokunmuş, o da böyle bir tepki vermiş, çocuğa 9-10 tane tokat atıp eve göndermiş. Suratında belirgin tırnak ve tokat izleri vardı. Biz de hastaneye götürdük, öğretmenin şiddet uygulandığına dair rapor aldık. Öğretmenle ilgili işlem başlatılmasını bekliyoruz. Öğretmen de itiraf ediyor zaten, inkar etmiyor. Öğretmen dokunduğunu görmemiş arkadaşları şikayet edince dışarıdan gelip çocuğa öyle bir tepki vermiş.” diye konuştu.

"ÇOCUĞUN SINIFINI DEĞİŞTİRDİLER"

Öğretmenle de okul idaresiyle de görüştüğünü belirten baba Turan, “Öğretmenin kendisiyle de görüştüm, eşi de aradı, okul müdürü de aradı. İlçe Milli Eğitim Müdürü ile de görüştük, ona da fotoğrafları ve videoları attık ama hiç kimseden bu olayla ilgili ne bir düzeltme ne bir işlem yapıldı. Hiçbir şey yapmadılar, öyle bekliyoruz. Çocuk da şu anda okula gitmiyor. Çocuğun sınıfını değiştirdiklerini öğrendim. Öğretmen sınıfında duruyor ama benim oğlumun sınıfını değiştirip 3 yıllık arkadaşlarından ayırmışlar. Özürleri kabahatlerinden büyük.” ifadelerini kullandı.