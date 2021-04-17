Mersin'de korkutan deprem
Mersin'in Mut ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 17.04.2021, 00:32
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 22.26'da merkez üssü Mersin'in Mut ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 15,28 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.
13°
açık
Namaz Vakti 17 Nisan 2021
|İmsak
|04:23
|Güneş
|05:49
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|32
|62
|4. Trabzonspor
|33
|58
|5. Alanyaspor
|33
|52
|6. Gaziantep FK
|32
|50
|7. Sivasspor
|33
|50
|8. Hatayspor
|32
|49
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|33
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Ankaragücü
|33
|37
|15. Kasımpaşa
|33
|36
|16. Malatyaspor
|32
|34
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|32
|33
|19. Gençlerbirliği
|33
|31
|20. Erzurumspor
|33
|28
|21. Denizlispor
|32
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|30
|63
|2. Adana Demirspor
|30
|58
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. Altay
|30
|54
|5. İstanbulspor
|30
|54
|6. Altınordu
|30
|52
|7. Ankara Keçiörengücü
|30
|49
|8. Ümraniye
|30
|44
|9. Tuzlaspor
|30
|44
|10. Bursaspor
|30
|43
|11. Bandırmaspor
|30
|39
|12. Boluspor
|30
|35
|13. Adanaspor
|30
|34
|14. Balıkesirspor
|30
|32
|15. Menemenspor
|30
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|30
|25
|17. Ankaraspor
|30
|23
|18. Eskişehirspor
|30
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|31
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Brighton
|31
|33
|16. Burnley
|31
|33
|17. Newcastle
|31
|32
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
Günlük GazetelerTümü