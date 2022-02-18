Mersin'de restorant işletmecisi öldürüldü

Mersin’in Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında restorant işletmecisi Can Sürvar (32), evinin önünü geldiği sırada, bıçaklanarak ağır yaralandı.

Sürvar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KÜFÜRLEŞME CİNAYETİ

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Y.E. (17) suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti yaşanan küfürleşme sonrası işlediğini söylediği öğrenildi.

O ANLARI KAYDETTİ

Y.E.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, cinayet anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir kadın tarafından evinin balkonundan çekilen görüntüde katil zanlısı Y.E.'nin bağırarak kendisinden kurtulmaya çalışan Sürvan'ın peşinden koşup bıçakladığı anlar yer aldı.