Mersin'de terör operasyonu: 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı
Mersin'de, terör örgütleri PKK/KCK ve TKP/Kıvılcım üyesi oldukları iddia edilen 12 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 29.04.2022, 09:21 29.04.2022, 10:14
Terörle Mücadele ekipleri, silahlı terör örgütlerinin yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
1 Mayıs’ta yasa dışı eylem yapmayı planladıkları ve terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ileri sürülen 12 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Bomba düzeneği şüphesi
Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Toroslar ilçesindeki bir adreste el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu iddiası üzerine bomba imha uzmanı ekiplerince arama başlatıldı.
Arama yapılan bina ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Polisin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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