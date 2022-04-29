Mersin'de terör operasyonu: 1 Mayıs'ı kana bulayacaklardı

Terörle Mücadele ekipleri, silahlı terör örgütlerinin yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

1 Mayıs’ta yasa dışı eylem yapmayı planladıkları ve terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ileri sürülen 12 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bomba düzeneği şüphesi

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Toroslar ilçesindeki bir adreste el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu iddiası üzerine bomba imha uzmanı ekiplerince arama başlatıldı.

Arama yapılan bina ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Polisin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.