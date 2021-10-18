Mersin'de terör örgütü operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 11 kişi gözaltına alındı.

TÜRKİYE 18.10.2021, 16:24
Mersin'de terör örgütü operasyonu: 11 gözaltı

Terörle Mücadele Şubesince, terör örgütü YPG/PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren 11 kişinin kente geldiği belirlendi.

Sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK'nın örgüt yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

#Mersin #Terör örgütü #Sosyal medya #pkk #AksuTV #AksuTVHaber
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