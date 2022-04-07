Mersin'deki FETÖ operasyonu: 12 kişi adliyede
Hapisteki FETÖ'cülere maddi destek sağladıkları için Mersin'de gözaltına alınan 1'i ABD uyruklu 12 zanlı adliyeye sevk edildi.
TÜRKİYE 07.04.2022, 13:37
Mersin'de geçen hafta düzenlenen operasyonda, hapisteki FETÖ'cülerin ailelerine maddi destek sağlayan 12 örgüt üyesi gözaltına alındı.
Biri ABD vatandaşı 12 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ABD uyruklu şüphelinin yurt dışından gelen 200 bin doları, ikamet ettiği İstanbul'dan Mersin'e gidene kadar güzergah üzerinde dağıttığı tespit edildi.
Örgütün, hapisteki üyelerinin ailelerine para dağıtarak çözülmenin önüne geçmeye çalıştığı belirtiliyor.
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