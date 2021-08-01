Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Bakan Bekir Pakdemirli, Mersin Silifke ile Antalya Gazipaşa ilçelerinde çıkan yangınların söndürüldüğünü açıkladı.
Mersin Silifke'de 29 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı.
Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu ilçede alevler, Akdere mevkisindeki ormanlık alanda da etkili olurken, yangın Gülnar ilçesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.
Orman İşletme Müdürlüğü ve yurt genelinden itfaiye ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve çok sayıda iş makinesiyle karadan müdahaleler gerçekleşti.
BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGINLAR KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmalara ilişkin bilgi vererek yangınların söndürüldüğünü duyurdu.
Bakan Pakdemirli, "Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin’de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
ANTALYA GAZİPAŞA YANGINI DA SÖNDÜRÜLDÜ
Pakdemirli, Antalya Gazipaşa'da çıkan yangının da kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Zeytinada Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Çevredeki vatandaşlar da alevlerin evlere sıçramaması için söndürme çalışmalarına destek verdi. Kontrol altına alınan yangında en az 6 dönüm meyve ağacı ve kızılcam ormanı zarar gördü, bir ahır yandı.
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