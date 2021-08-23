Mersin’de otobüs kazası: Minibüse çarpıp, şarampole uçtu
Park halinde duran minibüse çarpan otobüsün şarampole devrilmesiyle 33 yolcu yaralandı.
TÜRKİYE 23.08.2021, 09:48
Antalya’dan Gaziantep’e giden 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde park halindeki minibüse çarptı.
Otobüs, çarpmanın etkisiyle yolun alt kısmındaki şarampole yuvarlandı.
33 YARALI
Otobüsteki 33 yolcu yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazılarına olay yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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