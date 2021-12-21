Mersin’de taksi köpeğe çarpıp kaçtı
Yola çıkan köpeklerden birine taksi çarptı, o anlar kameraya yansıdı. Kamera görüntülerinde kazayı görüp yardıma koşan kadının yaşadığı şok ve üzüntüsü ise dikkat çekti.
TÜRKİYE 21.12.2021, 15:30
Mersin’in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi’nden ana yola gelen 2 köpekten birine yolun karşısına geçerken seyir halindeki taksi çarptı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan köpek yaralı halde bölgeden uzaklaştı, taksici de durmadan yoluna devam etti.
Sağ şeritte park halindeki araçtaki bir kadın ise hemen araçtan inerek olay yerine koştu.
“YARDIMA KOŞAN KADIN DA ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ”
Güvenlik kamerasının bulunduğu iş yerinde çalışan Ali Altun, köpek sesi duyup kapıdan baktığını belirterek, “Köpek yaralanmış koşuyordu. Bir araçtan kadın inerek köpeğe bakmak için koştu. Köpek yaralı olunca koşarak kaçtı gitti. Daha sonra güvenlik kamerasına baktım bir taksinin köpeğe çarpıp yoluna devam ettiğini gördüm. Yardıma koşan kadın da çok üzülmüştü.” dedi.
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