Mesajını yakalayan kocasını öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu

Erzurum’un Pasinler ilçesi Otlukkapı Mahallesi'nde ikamet eden Arzu Yüzbey (27) ile eşi Adem Yüzbey (35), mesaj yüzünden tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Arzu Yüzbey, kocasını kalbinden bıçaklayıp öldürdü.

29 Ocak'ta saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından yakalanan Arzu Yüzbey, çıkarıldığı Pasinler Adliyesi'nde tutuklandı.

Mesajı görünce çıldırdı

Arzu Yüzbey hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Arzu Yüzbey'in A.U. isimli kişiyle mesajlaştığını gören Adem Yüzbey'in, sinirlenip cep telefonunu aldığı belirtildi.

Kalbinden bıçakladı

A.U.'yu eve çağırmak için mesajlar atan Adem Yüzbey'in, eşini dövdüğü ve mutfaktaki bıçağı alıp öldüreceğini söylediğine yer verilen ifadede, odada boğuşma yaşandığı, Arzu Yüzbey'in bıçağı kaptığı ve kaçmaya çalıştığı belirtildi.

İddianamede, kanepenin üzerinden atlayan Arzu Yüzbey'in yakalanmamak için elindeki bıçakla eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdüğüne yer verildi.

"2 yıldır mesajlaşıyordum"

Arzu Yüzbey, olayla ilgili ifadesinde, 2 yıldır A.U. ile mesajlaştığını kabul ederek, olaydan 2-3 saat önce eşinin mesajları gördüğünü ve kendisini dövdüğünü söyledi.

Eşinin bir taraftan cep telefonu mesajıyla A.U.'yu eve çağıracağını ve ikisini de öldüreceğini söylediğini ifade eden Arzu Yüzbey, eşinin elindeki bıçağı aldığını, kaçmak isterken hamle yapması üzerine savurduğunu ancak bıçaklamak istemediğini beyan etti.

2 saat dayak yedi

Olayın ardından 112'yi aradığını ve ambulans istediğini söyleyen Arzu Yüzbey, yaklaşık 2 saat boyunca eşinden dayak yediğini bildirdi.

Yüzbey, olay sırasında uyuyan çocuğunun yaşananları görmediğini de belirtti.