Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu

Fırsat buldukça sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil ziyaretlerinin arasına bir yenisini daha ekledi.

Erdoğan ile buluşan Özil'e eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen de eşkil etti.

Üçlü arasında koyu bir futbol sohbeti yaşandı.

"SAYIN CUMHRBAŞKANIMIZ İLE FUTBOL SOHBETİ"

Ziyareti sosyal medya hesaplarından duyuran 33 yaşındaki yıldız futbolcu, çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız R.T.E ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti" notunu düştü.

Özil'in yayınladığı fotoğraf kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, sosyal medyada da ilgi oldu.