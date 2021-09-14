Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yağışların Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TÜRKİYE 14.09.2021, 11:50
Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Kahramanmaraş’ta ise bu gece başlayıp üç gün devam edebilecek sağanak yağış uyarısı yapıldı. Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri için beklenen sağanak yağışta olabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
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