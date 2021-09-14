Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Kahramanmaraş’ta ise bu gece başlayıp üç gün devam edebilecek sağanak yağış uyarısı yapıldı. Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri için beklenen sağanak yağışta olabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.