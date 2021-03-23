Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Kahramanmaraş'a turuncu Kod!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLAR UYARILDI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Yetkililer yaptıkları açıklamalarda vatandaşların önlemlerini alıp dikkatli olmasını istedi.

35 İL İÇİN TURUNCU, 31 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Kahramanmaraş, Adana, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kars, Kayseri, Mardin, Siirt, Sivas, Trabzon, Karaman, Şırnak, Ardahan, Osmaniye, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Konya, Malatya, Muş, Niğde, Rize, Tunceli, Van, Bayburt, Batman ve Iğdır için turuncu kodlu uyarı verildi.

Öte yandan; Antalya, Aydın, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Mersin, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Yozgat, Aksaray, Karabük, Amasya, Balıkesir, Bolu, Çorum, Gaziantep, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce için de sarı kodlu uyarı verildi.