Meteoroloji'den sarı alarm!
Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
TÜRKİYE 28.12.2020, 14:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında İstanbul'un da bulunduğu 13 ili sarı kodla uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
Genel müdürlük Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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