Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
Yurdun birçok bölgesinde su baskınlarına neden olan kuvvetli yağışlar, yeni haftaya girerken yerini aşırı sıcaklara bırakacak.
Temmuz ayına girerken, yurdun birçok bölgesinde yer yer sel felaketlerine neden olan kuvvetli yağışlar etkisini yitiriyor.
Yağışların bitmesiyle doğal olarak sıcaklıklar yeniden yükselecek. Hatta yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminiyle uyarılar yapıldı.
Yağışlar bugün bitiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde etkili olan yağışlar bugün de etkisini devam ettirecek. Ancak yağışların 2 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla yurdu terk etmesi bekleniyor.
Aşırı sıcaklar geliyor
Önümüzdeki hafta sonundan itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği tahmin ediliyor. Birçok ilde kavurucu sıcaklıklar görülecek. Meteoroloji, Güneydoğu illeri başta olmak üzere birçok ile 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu.
Hava sıcaklıkları, özellikle Kıyı Ege illeri ile Güneydoğu illerinde yükselecek. Meteoroloji, bu illere 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu.
Çocuklar, yaşlı ve kronik hastalara dikkat edilmeli
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte yükselmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar, özellikle çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Uzmanlar, uzun süreli güneş temasından kaçınılmasını ve düzenli olarak güneş kremi kullanılmasını öneriyor.
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporunda sıcaklıkların kademe kademe yükseldiği ve özellikle kıyı illerinde sıcaklıkların kavurucu düzeye erişeceği görülüyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31