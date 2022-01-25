Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Osmaniye ile Hatay kıyılarında yağmur ve sağanak, Hatay'ın yüksek kesimleri ve Muğla ile Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların ; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Ordu, Giresun, Tokat, Elazığ, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN UYARI: 3 GÜN SÜRECEK

Meteoroloji'den İstanbul için yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor." denildi. Açıklamada, "Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kar yağışı ile ilgili paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında kar yağışının 3 gün boyunca etkisini sürdüreceğini ifade ederek fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kar yağışı ile ilgili paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya paylaşımında "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek. Fırtına, don ve buzlanmalara karşı dikkatli olalım. Hava durumunu anlık takip eden Meteoroloji Bölge Müdürümüz Ayşe Gemici ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği ise resmi sitesinden yaptığı açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

ORHAN ŞEN KALBİ OLAN ÇIKMASIN

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından kalp hastaları için kritik bir paylaşımda bulundu. Şen, "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmayın. Soğuk havada kalbin mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalar ve kalbin bunu yapabilmesi için daha fazla oksijene ihtiyaç duymaktadır. Diğer yandan soğuk hava, damar büzüşmesini tetikleyerek damar içi basınç artışına neden olur ve kalbin kan akımını bozar. Kış mevsiminde kalp krizi geçirme riski diğer aylara göre 3 kat daha fazladır." ifadeleriyle kalp rahatsızlığı olan vatandaşları uyardı.

SOĞUK HAVADA KALBİ KORUMAK İÇİN

Şen, yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkilerinden vücudu korumanın yollarını ise şöyle sıraladı:

* Soğuk havada az kalınmalı. Egzersiz programlarına ara verilmemeli, ancak egzersiz için kapalı mekanlar tercih edilmeli. Soğuktan koruyan kıyafet giyinilmeli, vücut sıcaklığının önemli bir bölümü baş bölgesinden kaybedildiğinden mutlaka baş sıcak tut.

* Soğuk havada kahve, alkol ya da sigara kullanımından kaçınılmalı. Özellikle sütlü sıcak içecekler ve bol sıvı tüketilmeli. Diyabeti bulunmayan kalp hastaları, soğuktan korunmak için bal tüketebilir.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçeleri, Ordu, Giresun, Tokat, Elazığ, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İSTANBUL İÇİN YOĞUN KAR, FIRTINA, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde YOĞUN OLMAK ÜZERE deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'de rüzgarın, (24 Ocak 2022 pazartesi) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına; akşam saatlerinden sonra yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 25 Ocak 2022 salı akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzey ve batısı ile boğaz çevresi, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın Marmara'ya bakan kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA -10°C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte Marmara'ya bakan kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE -5°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL -3°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli poyrazla birlikte kuzey ve batısı ile boğaz çevresinde yer yer yoğun olması bekleniyor.

KOCAELİ -3°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli'nin Çardak ilçesinin kar yağışlı,akşam saatlerinden itibaren Muğla kıyılarının yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -14°C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

DENİZLİ -7°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, Çardak ilçesi kar yağışlı

İZMİR -2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, pazartesi akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar, Kahramanmaraş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 0°C, 9°C

Çok bulutlu

ANTALYA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 1°C, 6°C

Çok bulutlu, ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA -10°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA -7°C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -9°C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ -9°C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA -9°C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -9°C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -8°C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİNOP 2°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK -1°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT -4°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TOKAT -3°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON 3°C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat, hamleli 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİNGÖL -7°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM -7°C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA -8°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN -9°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -7°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP -3°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MARDİN -2°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİİRT -2°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı