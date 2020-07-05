Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyi, Kütahya, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

KAHRAMANMARAŞ °C, 38°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık