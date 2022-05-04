Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' kodlu uyarıda, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
TÜRKİYE 04.05.2022, 12:51 04.05.2022, 17:29
Gök gürültülü sağanak beklenen Adana, Ankara, Kayseri, Kırşehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale ve Osmaniye ile sağanak beklenen Amasya, Ordu, Samsun ve Tokat için 'sarı' uyarı yapıldı.
Sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin biraz altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Namaz Vakti 05 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26