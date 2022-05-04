Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulundu

Gök gürültülü sağanak beklenen Adana, Ankara, Kayseri, Kırşehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale ve Osmaniye ile sağanak beklenen Amasya, Ordu, Samsun ve Tokat için 'sarı' uyarı yapıldı.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin biraz altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.