Meteoroloji harita ile saat verdi: 4 bölgeye çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, üç bölgede İstanbul ile İzmir ile birlikte 13 il ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun 4 bölgesindeki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgeler için ise çığ tehlikesine karşı uyarı geldi. İç ve doğu kesimlerde de buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge ve denizlerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
KUZEY VE BATIDA SICAKLIK ARTACAK
Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Tuzlaspor
|23
|31
|11. Keçiörengücü
|24
|31
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Tottenham
|23
|39
|8. Wolverhampton Wanderers
|24
|38
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|28
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|44
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|23
|38
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Mallorca
|24
|27
|16. Getafe
|25
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|24
|14