Meteoroloji son hava tahmin raporunu açıkladı!

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Ege, Marmara'nın kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu ile İç ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda çığ, sağanak ve fırtına bekleniyor.

Yetkililer ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı verdiği iller ise Adana, Osmaniye, Hatay, Elazığ Malatya, Adıyaman, Denizli, Aydın ve şehrimiz Kahramanmaraş oldu.