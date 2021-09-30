Meteoroloji uyardı: 3 kentte sağanak bekleniyor
Meteoroloji, Hakkari, Van ve Muş için sağanak uyarısında bulundu.
TÜRKİYE 30.09.2021, 10:14
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtildi.
Öğle saatlerinden sonra Van'ın doğusu, Hakkari çevreleri ve Muş'un Varto ilçesinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak görülmesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van ve Bitlis’te 21, Muş’ta 24 ve Hakkari’de 23 derece olması bekleniyor.
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|P
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|0
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|17
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|16
|3. Sevilla
|6
|14
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|14
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|10
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|8
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|7
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