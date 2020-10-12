Meteoroloji'den 8 ile uyarı üstüne uyarı! İstanbul dahil çok sayıda ili vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunda çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Son açıklanan hava durumu raporuna göre; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Edirne, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da ise sağanak yağış Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaşarak uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) Salı günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. AFAD'dan yapılan açılamada ise "Marmara ve Ege Bölgelerimizde güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.
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|9
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