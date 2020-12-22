Meteorolojiden il il uyarısı! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor

Tüm Türkiye'de kuraklık korkusu yaşanırken, Meteoroloji'den çok sayıda il için son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji; Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ve Van'ın güney ilçeleri için kar yağışı uyarısında bulundu. MeteoUyarı sistemine göre ise yarın için 11 ilde sarı alarm verildi.





Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.



7 İL İÇİN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI



Meteoroloji'nin yağış uyarılarında ise şöyle denildi: Güneydoğu kesimlerde (Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçeleri) görülecek yer yer kuvvetli yağışların, 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.







KARADENİZ İÇİN UYARI



Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden (22.12.2020 22:00) itibaren kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin beyaza bürünen yüksek kesimlerine çıkan vatandaşlar yağan karın keyfini çıkarttı. Jandarma ekiplerinin kontrollerini sürdürdüğü yolun kapanmaması için belediyeye ait kar küreme araçları ise çalışmalarını sürdürürken, yağan kar ile beyaza bürünen bölge havadan da görüntülendi.



SARI UYARI NEDİR?



Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.



5 GÜNLÜK HAVA DURUMU























METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç),Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri (Giresun ve Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) ile güneydoğu kesimlerde (Diyarbakır’ın doğusu, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ilçeleri) yer yer kuvvetli yağmur, yüksek rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yarın Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Güneydoğu kesimlerde (Diyarbakır’ın doğusu, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ilçeleri) görülecek yer yer kuvvetli yağışların, 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon’un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden (22.12.2020 22:00) itibaren kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde güney ve batı kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 8°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 9°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 4°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 2°C, 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısının iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ANKARA -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Amasya ve Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

AMASYA 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜMÜŞHANE -2°C, 0°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bitlis, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli, 1000 m nin üzerindeki yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -5°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -5°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 0°C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN -2°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SİİRT 3°C, 5°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 6°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'de fırtına, Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa), doğusu 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 5 ila 7 (40-60km/sa), zamanla 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunda 2,0 ila 3,0m, zamanla 4,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), öğleden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (20-40km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), güneyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyinde 2,5m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı; Rüzgar Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa), Batı ve Orta Akdeniz'de 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde batısında 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, ilk saatlerde batısında 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.