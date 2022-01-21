Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahminine göre asıl kar yağışı 22 Ocak 2022 cumartesi günü bastıracak. Pazar günü 4 il hariç tüm Türkiye kar yağışının etkisinde olacak.

Gaziantep'te otoyolu kapatan kar yağışı devam ederken, Doğu Anadolu, Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu için de alarm üstüne alarm geldi. İstanbul ve Ankara için de kar yağışı uyarısı var.

Şu anda Doğu ve güney illerini etkileyen yoğun kar yağışı cumartesi gününden itibaren batı illerini de vuracak. Asıl yoğun kar yağışı 22 Ocak cumartesi günü başlayacak ve yeni hafta da devam edecek.