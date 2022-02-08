Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Ege bölgesinde yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak, öğle saatlerinden itibaren ise Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Kütahya'da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Akdeniz bölgesinde yarından itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına bekleniyor.

İç Anadolu bölgesi genelinde ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.