Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve Ege bölgeleri için kuvvetli yağış, Akdeniz ve İç Anadolu için ise kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
TÜRKİYE 08.02.2022, 11:10
Ege bölgesinde yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli sağanak, öğle saatlerinden itibaren ise Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Kütahya'da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Akdeniz bölgesinde yarından itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına bekleniyor.
İç Anadolu bölgesi genelinde ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Namaz Vakti 08 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11