Meteoroloji'den uyarı! Güneşe hasret kalacağız

Türkiye'de yaz aylarına girilmesinin ardından deniz sezonunu açan vatandaşları yakından ilgilendiren bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan haftalık hava durumu tahminlerinde, yurdun genelinin sağanak yağış etkisi altına gireceği bildirildi.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

6 Haziran-10 Haziran arasını kapsayan hava durumu tahminlerinde Türkiye genelinde hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin son verilerine göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Toroslar çevresi ile Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA SALI GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ VAR

Bugün güneşli havanın etkili olduğu İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor. Yağışların salı gününe kadar devam edeceği öngörülürken, hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da salı günü etkili olacak sağanak yağışların 12 Haziran Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları yağışlı havalara karşı uyardı.

PAZAR GÜNÜ HAVA SOĞUYOR

Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmesinde "Hava sıcaklıkları Pazar günü kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek, hafta başından itibaren yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek" ifadeleri kullanıldı.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalar şu şekilde:

6 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ

7 HAZİRAN PAZARTESİ

8 HAZİRAN SALI

9 HAZİRAN ÇARŞAMBA

10 HAZİRAN PERŞEMBE