Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağında akşam saat 18.30 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsüz bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, durak çıkışındaki karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpışmış, arkadan gelen başka bir metrobüste duramayarak kazaya karışan araçlara çarpmıştı. 8 kişinin yaralandığı ilginç metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ AŞAĞI İNİNCE ARAÇ HAREKET ETMİŞ

Kontrolden çıkan metrobüsün olaydan kısa bir süre önce, başka bir durakta arıza yaptığı ve sürücü Oktay A.'nın da metrobüsün motor kısmındaki aküsünü kontrol etmek için araçtan indiği öğrenildi. Sürücünün aküyü kontrol ettiği sırada metrobüsün hareket ederek bir diğer durağa kadar bariyerlere çarparak sürücüsüzü bir şekilde ilerlediği öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kazanın ardından incelemelerde bulunan polis ekipleri, sürücüsüz hareket eden metrobüsün sürücüsü Oktay A.'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırıldığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Öte yandan kafa kafaya çarpışarak kazaya karışan metrobüslerin henüz yoldan kaldırılamaması uzun metrobüs kuyruklarına neden oldu. Metrelerce uzayan kuyruklarda saatlerce yolculuk yapan vatandaşlar isyan etti. Kimi yolcular, metrobüs durağa yanaşmadan araçtan inip metrobüs yolunda yürürken, kimileri ise metrobüslerde bekledi. İftar saatinde yolda olan vatandaşlar ise araçların kaldırılmaması ve çalışmaların geç yapılmasından yakındı.

"2,5 SAATTİR YOLDAYIM"

2,5 saattir yolda olduğunu söyleyen Mehmet Atmaca, "Şimdi metrobüs kaza olduğu zaman 1-2 saat kimsenin hakkı yok bekletmeye. Her şey çok güzel oluyor. Görüyorsunuz metrobüsün kuyruğu Avcılar'a kadar gidiyor. Yazık günah değil mi? Bu kadar ilgisizlik. Ben 2-3 saattir yoldayım ayıp yani. Ben Mecidiyeköy'den geliyorum. Benim 40-50 dakikada buraya gelmem lazım, ama 2,5 saattir yoldayım" dedi.

"ÇİLEYE DÖNDÜ"

Yolculuğun çileye döndüğünü söyleyen Raşit Altıntaş, "Saat 19.00'dan bu yana ancak buraya kadar gelebildik. Hakikaten beceremiyorlar bu işi, bıraksınlar yani, millete daha fazla eziyet çektirmelerine gerek yok. Bir kere arıza yaptı, araç değiştirmek zorunda kaldık. Her gün çileye döndü neredeyse" diye konuştu.

"SIKINTI YAŞIYORUZ"

Sürekli metrobüs kullanan birisi olduğunu söyleyen Şahmerdan Topçu, "Ben sürekli metrobüs kullanan bir vatandaşım. Metrobüsler sık sık arıza veriyor, yollarda kalıyoruz. Metrobüslerin bakımları yapılmıyor anladığımız kadarıyla, ben Yenibosna'dan buraya 1,5 saatte geldim. Kuyrukları çok, metrobüs durakları kilitli, millet iftara yetişmeye çalışıyor yetişemiyor. Yani metrobüslerle alakalı çok sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.