Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
İstanbul'da metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TÜRKİYE 29.04.2022, 19:27 29.04.2022, 20:11
Seyir halindeki iki metrobüs, Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada arkadan gelip duramayan metrobüs aracı da kazaya karıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrasında vatandaşlar metrobüs yolunda yürüyerek durağa ulaştı.
Kazanın olduğu bölgede metrobüslerin geçişi tek şeritten sağlanıyor.
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