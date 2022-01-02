Metruk binada çıkan yangın 3 binaya sıçradı
İstanbul Fatih'te metruk binada başlayan yangın önce bitişiğindeki binanın çatısına ardında aynı sokakta bulunan 2 binaya daha sıçradı, Yangın, itfaiye'nin 2 saatlik çabasıyla söndürüldü.
Yangın saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Kocamustafa Paşa Mahallesi, Tarakçı Hüsnü Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada çıktı.
Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
YANAN BİNANIN DUVARI SOKAĞA DEVRİLDİ
Kısa sürede alev topuna dönen binanın bir duvarı sokağa devrildi. Yangın ilk olarak yan binanın çatısına sıçradı. Daha sonra ise aynı sokaktaki iki binaya daha sıçradı.
İTFAİYE MÜDAHALEDE ZORLANDI
Yangın kısa sürede metruk binayı sararken, alevler yan binanın çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yan binaya sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü. Metruk binanın içerisinde ağaç ve ahşap parçalarının fazla olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta zorlandı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında yangın, binanın hemen karşısında bulunan ahşap binaya sıçradı. Vatandaşların uyarısı üzerine itfaiye ekipleri alevler büyümeden yangını söndürdü.
ALEVLER 3 BİNA SONRAKİ METRUK BİNAYA SIÇRADI
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalıştığı sırada, alevler yangının çıktığı binanın 3 bina ilerisindeki metruk binaya sıçradı. İtfaiyenin çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri, binanın çatısında başlayan yangını hemen ekiplere bildirdi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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