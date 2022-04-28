Metruk evde aynı gün iki kez yangın çıktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metruk bir binada aynı gün iki kez yangın çıktı. Olaya tepki gösteren mahalle sakini, “Yıkım kararı var ama belediye henüz yıkmadı. İlla birilerinin canı mı yanması gerekiyor. Yıkım olmayacaksa madem biz yıkalım" dedi.
Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak üzerindeki metruk binada sabah ve öğleden sonra iki ayrı yangın çıktı.
İlki küçük çaplı olması nedeniyle büyümeden söndürülürken, ikinci yangın ise güçlükle kontrol altına alındı.
Yangında yan tarafta bulunan 3 katlı bina da hasar gördü.
“Birilerinin canı mı yanması gerekiyor”
Binanın yıkılmamasına tepki gösteren mahalle sakini Gökhan Akbaş, “Bu nasıl iş anlamadım. Kepçenin işi varmış. Ben para vereyim madem yıktırayım o zaman. Muhtarlıkta bu metruk evin yıkım kararı var. Daha neyi bekliyorlar, mahalleli olarak anlamış değiliz. Yazık değil mi çocuklarımız buradan gelip geçiyor. İlla ki birilerinin mi canı yanacak” diyerek tepki gösterdi.
Mahalle sakinleri, binayı madde bağımlılarının yaktığını iddia ederken yangının çıkış sebebi hakkında itfaiyenin incelemeleri sürüyor.
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