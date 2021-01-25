Mevlüt Çavuşoğlu: Korsanlardan henüz bir haber gelmedi
Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu, korsanlardan henüz bir haber gelmediğini söyledi.
Geçtiğimiz gün Mozart isimli Türk gemisine yapılan korsan saldırısının ardından tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.
Yetkililerin yakından takip ettiği korsan saldırısının ardından kaçırılan 15 kişilik mürettebatla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi.
"KORSANLARDAN HENÜZ BİR HABER GELMEDİ"
Geminin Gabon kıyılarında limana yanaştığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız başından beri süreci bizzat takip ediyor. Diğer taraftan Ulaştırma Bakanlığımız da aynı şekilde. Keza İçişleri Bakanlığımız özellikle bu vatandaşlarımızın yakınlarıyla biz de temastayız onlar da temasta.
Şu ana kadar korsanlardan henüz bir haber gelmedi. Geminin güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler alındı. Çünkü dördüncü kaptanımız ve personelimiz şu anda gemide kalıyorlar. Özellikle Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı korunuyor." ifadelerini kullandı.
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